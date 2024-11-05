На Львівщині у багатоповерхівці вибухнула граната: винуватцем виявився п'яний чоловік

У місті Шептицький внаслідок необережного поводження з гранатою в одній із квартир багатоповерхівки стався вибух. Інцидент трапився близько 05:00 ранку 5 листопада.

Вибух стався за адресою проспект Шевченка, 9. На місце прибули швидка допомога, рятувальники та поліція, передає 24 Канал з посиланням на Шептицьку міську раду.

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Які наслідки спричинив вибух

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Шептицької міськради Іван Васько каже, що найімовірніше вибух стався через необережне поводження з гранатою.

Встановлено, що у квартирі перебувала жінка з малолітньою дитиною та її чоловік, який, швидше за все, розбирав запал навчальної гармати,

– повідомляє Іван Васько.

У поліції Львівщини розповіли, що постраждалий 27-річний мешканець квартири був у нетверезому стані. Після вибуху запалу, чоловік отримав поранення руки, але від госпіталізації відмовився.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Чоловіку загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Схожі випадки траплялися й раніше. У Луцьку онук врятував від вибуху гранати свою бабусю. Внаслідок інциденту постраждало п'ятеро людей.