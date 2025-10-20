На одном из крупнейших НПЗ в Румынии утром понедельника произошел взрыв. Один человек пострадал, открыто уголовное дело.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

Почему произошел взрыв на заводе "Лукойл" в Румынии?

Инспекция по чрезвычайным ситуациям отметила, что после взрыва не было пожара. Инцидент произошел на территории предприятия в городе Плоешти. Но пострадал человек.

Где завод "Лукойл" в городе Плоешти, Румыния: показываем на карте

Из первых проверок выяснилось, что 58-летний мужчина, сотрудник торговой компании, во время выполнения ремонтных работ, предположительно, был травмирован бетонной крышкой смотрового канала, которая отлетела в результате взрыва, вызванного скоплением газов, образовавшихся в результате утечки отходов в этот канал,

– сообщает полиция.

Мужчина был в сознании. Он получил черепно-лицевую травму и травму левой ноги, поэтому его доставили в отделение неотложной помощи.

"Взрыв произошел на территории нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil, сообщили News.ro источники из сил реагирования. Представители ISU Prahova подтвердили, что сфера деятельности экономического оператора – производство и распределение нефтепродуктов. В этот период на платформе нефтеперерабатывающего завода проводятся ремонтные работы, которые начались несколько дней назад", – добавило СМИ.

Интересно, что случай не оставили просто так, а возбудили уголовное дело. Речь идет о совершении преступлений, связанных с несоблюдением законодательных требований по охране труда и непринятием мер по охране труда, а также причинением телесных повреждений по неосторожности.

Связан ли румынский завод Petrotel Lukoil с Россией?

Да, конечно, ведь туда экспортируют российскую нефть. Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии и одним из крупнейших в Восточной Европе.

"Его основной деятельностью является переработка румынской и российской нефти, но отдельное подразделение специализируется на производстве биодизельного топлива, а другой – на производстве энергии. Российская нефть транспортируется нефтяными танкерами из Новороссийского коммерческого морского порта, разгружается на нефтяном терминале, расположенном в порту Констанца, и транспортируется на нефтеперерабатывающий завод по железной дороге или подземным трубопроводом длиной 250 километров, который соединяет нефтеперерабатывающий завод с портом", – говорится в Википедии.

