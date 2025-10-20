На заводе "Лукойл" в Румынии произошел взрыв, есть пострадавший
- На НПЗ "Лукойл" в Румынии произошел взрыв, в результате которого пострадал 58-летний работник.
- Этот завод связан с российским экспортом нефти в Европу.
На одном из крупнейших НПЗ в Румынии утром понедельника произошел взрыв. Один человек пострадал, открыто уголовное дело.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.
Почему произошел взрыв на заводе "Лукойл" в Румынии?
Инспекция по чрезвычайным ситуациям отметила, что после взрыва не было пожара. Инцидент произошел на территории предприятия в городе Плоешти. Но пострадал человек.
Где завод "Лукойл" в городе Плоешти, Румыния: показываем на карте
Из первых проверок выяснилось, что 58-летний мужчина, сотрудник торговой компании, во время выполнения ремонтных работ, предположительно, был травмирован бетонной крышкой смотрового канала, которая отлетела в результате взрыва, вызванного скоплением газов, образовавшихся в результате утечки отходов в этот канал,
– сообщает полиция.
Мужчина был в сознании. Он получил черепно-лицевую травму и травму левой ноги, поэтому его доставили в отделение неотложной помощи.
"Взрыв произошел на территории нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil, сообщили News.ro источники из сил реагирования. Представители ISU Prahova подтвердили, что сфера деятельности экономического оператора – производство и распределение нефтепродуктов. В этот период на платформе нефтеперерабатывающего завода проводятся ремонтные работы, которые начались несколько дней назад", – добавило СМИ.
Интересно, что случай не оставили просто так, а возбудили уголовное дело. Речь идет о совершении преступлений, связанных с несоблюдением законодательных требований по охране труда и непринятием мер по охране труда, а также причинением телесных повреждений по неосторожности.
Связан ли румынский завод Petrotel Lukoil с Россией?
Да, конечно, ведь туда экспортируют российскую нефть. Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии и одним из крупнейших в Восточной Европе.
"Его основной деятельностью является переработка румынской и российской нефти, но отдельное подразделение специализируется на производстве биодизельного топлива, а другой – на производстве энергии. Российская нефть транспортируется нефтяными танкерами из Новороссийского коммерческого морского порта, разгружается на нефтяном терминале, расположенном в порту Констанца, и транспортируется на нефтеперерабатывающий завод по железной дороге или подземным трубопроводом длиной 250 километров, который соединяет нефтеперерабатывающий завод с портом", – говорится в Википедии.
Почему в Европе до сих пор работают российские заводы?
19 сентября в ЕС утвердили 19-й пакет санкций против России. Европа говорила, что хочет ударить по российским банкам, энергетическим компаниям, криптовалютным биржам и теневому флоту, чтобы лишить Москву средств для ведения войны.
Тогда предлагали ввести санкции против "Лукойла" и российской нефти. На этом настаивали Франция и Германия. Также должны были полностью запретить транзакции для "Роснефти" и "Газпромнефти". Речь идет и о запрете на импорт российского сжиженного природного газа.
Но утвердить – еще не значит принять. 20 октября Кайя Каллас сказала, что принять санкционный пакет могут только на этой неделе. До этого страны – члены ЕС рассматривали документ. Против энергетических санкций возражала Словакия, были вопросы и у других стран. В частности, Австрии.
3 октября на заседании послы Европейского Союза не пришли к согласию относительно 19 пакета санкций против России, но речь шла о "значительном прогрессе".