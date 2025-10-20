На одному з найбільших НПЗ у Румунії ранком понеділка стався вибух. Один чоловік постраждав, відкрито кримінальну справу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.

Чому стався вибух на заводі "Лукойл" у Румунії?

Інспекція з надзвичайних ситуацій наголосила, що після вибуху не було пожежі. Інцидент стався на території підприємства в місті Плоєшть. Але постраждала людина.

Де завод "Лукойл" у місті Плоєшть, Румунія: показуємо на карті

З перших перевірок з'ясувалося, що 58-річний чоловік, співробітник торгової компанії, під час виконання ремонтних робіт, імовірно, був травмований бетонною кришкою оглядового каналу, яка відлетіла внаслідок вибуху, спричиненого скупченням газів, що утворилися в результаті витоку відходів у цей канал,

– повідомляє поліція.

Чоловік був при тямі. Він дістав черепно-лицьову травму і травму лівої ноги, тож його доправили до відділення невідкладної допомоги.

"Вибух стався на території нафтопереробного заводу Petrotel Lukoil, повідомили News.ro джерела із сил реагування. Представники ISU Prahova підтвердили, що сфера діяльності економічного оператора – виробництво та розподіл нафтопродуктів. В цей період на платформі нафтопереробного заводу проводяться ремонтні роботи, які розпочалися кілька днів тому", – додало ЗМІ.

Цікаво, що випадок не залишили просто так, а порушили кримінальну справу. Ідеться про вчинення злочинів, пов'язаних з недотриманням законодавчих вимог щодо охорони праці та невжиттям заходів з охорони праці, а також заподіянням тілесних ушкоджень з необережності.

Чи пов'язаний румунський завод Petrotel Lukoil із Росією?

Так, звісно, адже туди експортують російську нафту. Цей НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних заводів Румунії та одним з найбільших у Східній Європі.

"Його основною діяльністю є переробка румунської та російської нафти, але окремий підрозділ спеціалізується на виробництві біодизельного палива, а інший – на виробництві енергії. Російська нафта транспортується нафтовими танкерами з Новоросійського комерційного морського порту, розвантажується на нафтовому терміналі, розташованому в порту Констанца, і транспортується на нафтопереробний завод залізницею або підземним трубопроводом довжиною 250 кілометрів, який з'єднує нафтопереробний завод із портом", – ідеться у Вікіпедії.

Чому в Європі досі працюють російські заводи?