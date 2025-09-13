В Одессе прогремели взрывы: ПВО сбивает вражеские дроны
Украину снова терроризируют вражеские ударные дроны. Так, в Одессе ночью 13 сентября были слышны взрывы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Думскую".
Какова причина взрывов в Одессе?
Воздушные силы ВСУ 13 сентября в 02:15 писали о движении БпЛА на область. Мониторинговые каналы информировали о движении двух дронов на регион.
Ударные БпЛА на юге Николаевской области курсом на Одесскую область,
– сообщили в ПС.
О 02:24 в Одесской области объявили воздушную тревогу, а уже через три минуты в городе прогремели взрывы. Местные издания заявили, что в Одессе работает ПВО.
Подробностей о последствиях взрывов пока нет. В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе стоит как можно скорее пройти в безопасное место.
О 02:32 местное СМИ снова сообщило о звуках взрывов. Вероятно, ПВО работает по вражеским дронам. Паблики пишут об успешном сбитии беспилотника в море.
О 03:07 в Одесской области объявили отбой.
Российские войска ударили баллистическими ракетами по Битицкому старостату Сумской общины. В результате атаки погибли три человека – охранник станции техобслуживания в Сумах и двое местных жителей.
Днем 10 сентября враг нанес удар дронами по Запорожью. Ранения получили супруги 53-летних мужчины и женщины, а также пострадала 66-летняя женщина.
Российский обстрел Житомирщины 10 сентября унес жизнь одного человека и травмировал еще пятерых. Также фиксировали пожар в Бердичеве.