Украину снова терроризируют вражеские ударные дроны. Так, в Одессе ночью 13 сентября были слышны взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Думскую".

Смотрите также Украина боится, что ПВО "осядет" на Западе после российской атаки по Польше, – WP

Какова причина взрывов в Одессе?

Воздушные силы ВСУ 13 сентября в 02:15 писали о движении БпЛА на область. Мониторинговые каналы информировали о движении двух дронов на регион.

Ударные БпЛА на юге Николаевской области курсом на Одесскую область,

– сообщили в ПС.

О 02:24 в Одесской области объявили воздушную тревогу, а уже через три минуты в городе прогремели взрывы. Местные издания заявили, что в Одессе работает ПВО.

Подробностей о последствиях взрывов пока нет. В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе стоит как можно скорее пройти в безопасное место.

О 02:32 местное СМИ снова сообщило о звуках взрывов. Вероятно, ПВО работает по вражеским дронам. Паблики пишут об успешном сбитии беспилотника в море.

О 03:07 в Одесской области объявили отбой.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.