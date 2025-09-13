Україну знову тероризують ворожі ударні дрони. Так, в Одесі уночі 13 вересня було чути вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Думську".

Яка причина вибухів в Одесі?

Повітряні сили ЗСУ 13 вересня о 02:15 писали про рух БпЛА на область. Моніторингові канали інформували про рух двох дронів на регіон.

Ударні БпЛА на півдні Миколаївщині курсом на Одещину,

– повідомили в ПС.

О 02:24 на Одещині оголосили повітряну тривогу, а вже за три хвилини у місті пролунали вибухи. Місцеві видання заявили, що в Одесі працює ППО.

Подробиць про наслідки вибухів наразі немає. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога скоріше пройти у безпечне місце.

О 02:32 місцеве ЗМІ знову повідомило про звук вибухів. Ймовірно, ППО працює по ворожих дронах. Пабліки пишуть про успішне збиття безпілотника у морі.

О 03:07 на Одещині оголосили відбій.

