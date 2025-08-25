Взрыв прогремел в Чернигове
- Вечером 25 августа россияне атаковали Украину, взрыв прогремел в Чернигове.
- Вражеские беспилотники были замечены на Сумщине и Черниговщине, привлечены средства для их сбивания.
Вечером 25 августа россияне в очередной раз атакуют Украину. О взрыве рассказали жители Чернигова.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Что известно об атаке оккупантов?
В Воздушных Силах рассказали в 19:48 о вражеских беспилотниках на Сумщине и Черниговщине курсом на юг.
Привлечены средства для сбивания,
– отметили защитники.
В Черниговской области воздушную тревогу объявили в 18:39.
Атаки россиян на другие регионы: что известно?
Днем 25 августа взрыв прогремел и в Сумах. Российские захватчики атаковали беспилотниками.
Вечером 24 августа взрывы слышали жители Харькова. В местных телеграмм-каналах заявляли, что звуки взрывов были слышны в разных районах областного центра.
Ночью 24 августа российские оккупанты ударили по Павлограду. Для террора украинцев захватчики использовали, вероятно, "Искандер-М".