25 августа, 21:05
Взрыв прогремел в Чернигове

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Вечером 25 августа россияне атаковали Украину, взрыв прогремел в Чернигове.
  • Вражеские беспилотники были замечены на Сумщине и Черниговщине, привлечены средства для их сбивания.

Вечером 25 августа россияне в очередной раз атакуют Украину. О взрыве рассказали жители Чернигова.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Что известно об атаке оккупантов?

В Воздушных Силах рассказали в 19:48 о вражеских беспилотниках на Сумщине и Черниговщине курсом на юг.

Привлечены средства для сбивания,
– отметили защитники.

В Черниговской области воздушную тревогу объявили в 18:39.

Атаки россиян на другие регионы: что известно?

  • Днем 25 августа взрыв прогремел и в Сумах. Российские захватчики атаковали беспилотниками.

  • Вечером 24 августа взрывы слышали жители Харькова. В местных телеграмм-каналах заявляли, что звуки взрывов были слышны в разных районах областного центра.

  • Ночью 24 августа российские оккупанты ударили по Павлограду. Для террора украинцев захватчики использовали, вероятно, "Искандер-М".