Вечером 25 августа россияне в очередной раз атакуют Украину. О взрыве рассказали жители Чернигова.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Что известно об атаке оккупантов?

В Воздушных Силах рассказали в 19:48 о вражеских беспилотниках на Сумщине и Черниговщине курсом на юг.

Привлечены средства для сбивания,

– отметили защитники.

В Черниговской области воздушную тревогу объявили в 18:39.

Атаки россиян на другие регионы: что известно?