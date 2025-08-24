Громко там было примерно в 0:50. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы и Общественное.

Актуально Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза удара

Что известно о взрывах в Павлограде?

В 0:45 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока. Мониторинговые ресурсы уточнили, что говорится о Таганроге.

Впоследствии появилась информация о выходах в сторону Павлограда и через мгновение уже о взрывах в городе. Предварительно, говорится об окраинах. Также мониторы сообщили, что баллистическую ракету локально потеряно в пределах Павлоградского района Днепропетровской области.

Вполне вероятно, что россияне ударили "Искандером-М". Пока официальной информации по этому поводу нет. Также не известно и о последствиях взрыва.



