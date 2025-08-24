Гучно там було приблизно о 0:50. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили та Суспільне.

Що відомо про вибухи у Павлограді?

В 0:45 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного-сходу. Моніторингові ресурси уточнили, що мовиться про Таганрог.

Згодом з'явилася інформація про виходи у бік Павлограда та за мить уже про вибухи у місті. Попередньо, мовиться про околиці. Також монітори сповістили, що балістичну ракету локаційно втрачено в межах Павлоградського району Дніпропетровської області.

Цілком імовірно, що росіяни вдарили "Іскандером-М". Наразі офіційної інформації щодо цього немає. Також не відомо і про наслідки вибуху.

Додамо, що за годину до удару, декілька груп ворожих ударних БпЛА рухалися на Павлоград, плн потім змінили курс на Дніпро.







