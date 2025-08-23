Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили.

Дивіться також Росія знову тероризує Україну "Шахедами": де є загроза удару

Що відомо про російську атаку?

Місцеві телеграм-канали розповіли про вибухи в Самарівському районі Дніпропетровської області близько 23:40. У Повітряних Силах зазначили, що російські загарбники обстрілюють Україну ударними безпілотниками.

Декілька груп ворожих ударних БпЛА, які рухалися на Павлоград, змінили курс на Дніпро,

– повідомили захисники.

Станом на 23:41 відомо про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Повітряні Сили попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.