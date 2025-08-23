Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Дивіться також Росія глушить інтернет через атаки дронів: чи буде бунт у Криму після масових блекаутів

Які наслідки удару по Дніпропетровщині?

За словами Лисака, російський дрон влучив у мікроавтобус, що рухався трасою на Синельниківщині.

Загинув 59-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали,

– вказав голова ОВА.

Крім того, за уточненою інформацією, через ранковий удар КАБами по Маломихайлівській громаді постраждали двоє людей. Серед них 10-річна дитина.

Внаслідок атаки дронами постраждала і Херсонщина. Близько 11:30 російські військові атакували з дрона дитину у Новорайську, повідомив голова ОВА Прокудін.

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 15-річний хлопець дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення стегна,

– зазначив він.

Наразі потерпілий у лікарні, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Що відомо про атаку БпЛА 23 серпня?