Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Смотрите также Россия глушит интернет из-за атак дронов: будет ли бунт в Крыму после массовых блэкаутов
Какие последствия удара по Днепропетровщине?
По словам Лысака, российский дрон попал в микроавтобус, двигавшийся по трассе на Синельниковщине.
Погиб 59-летний мужчина. Еще пять человек пострадали,
– указал председатель ОВА.
Кроме того, по уточненной информации, из-за утреннего удара КАБами по Маломихайловской громаде пострадали два человека. Среди них 10-летний ребенок.
В результате атаки дронами пострадала и Херсонщина. Около 11:30 российские военные атаковали с дрона ребенка в Новорайске, сообщил председатель ОВА Прокудин.
В результате сброса взрывчатки с БпЛА 15-летний парень получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также обломочное ранение бедра,
– отметил он.
Сейчас пострадавший в больнице, медики оценивают его состояние как средней тяжести.
Что известно об атаке БпЛА 23 августа?
В ночь на 23 августа россияне запустили по Украине 49 беспилотников. Противовоздушной обороной обезврежено 36 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов. Попадание 13 БпЛА фиксируют в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.
В частности, под ударом оказался Конотоп Сумской области. По данным властей, в городе фиксируют три прилета. Россияне били по объекту инфраструктуры Конотопа, который и так уничтожен.
В течение всего утра взрывы раздавались и в Киеве. В Соломенском районе вражеский БпЛА упал на дорогу. Обломки упали вблизи многоэтажки, повреждений нет.