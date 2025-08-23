Как сообщили Воздушные силы, противник запустил по Украине 49 БПЛА с 4 направлений, передает 24 Канал.

Что известно о последствиях атаки БПЛА 23 августа?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной обезврежены 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, востоке и в центре страны.

Также зафиксировано попадание 13 БПЛА в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.

Ранее мэр Конотопа сообщил, что в городе произошли сильные взрывы. Там произошло 3 прилета, в результате которых повреждение жилых домов. Враг бил по объекту инфраструктуры, который уже был ранее уничтожен.

