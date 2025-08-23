Як повідомили Повітряні сили, противник запустив по Україні 49 БпЛА із 4 напрямків, передає 24 Канал.

Дивіться також На Київщині прогриміли вибухи

Що відомо про наслідки атаки БпЛА 23 серпня?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною знешкоджено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.

Також зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Раніше мер Конотопа повідомив, що у місті були сильні вибухи. Там сталося 3 прильоти, внаслідок яких є пошкодження житлових будинків. Ворог бив по об'єкту інфраструктури, який вже був раніше знищений.

Останні новини про удари дронами по Україні: