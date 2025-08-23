Уночі 23 серпня у Конотопі пролунало кілька сильних вибухів. Місто перебувало під атакою "Шахедів", передає 24 Канал.

Дивіться також На Київщині прогриміли вибухи

Що відомо про наслідки удару по Конотопу?

Вранці мер Конотопа Антон Семеніхін повідомив, що у місті було три прильоти вночі. Попередньо, минулося без жертв і постраждалих.

Є не критичні пошкодження житлових будинків. З 8:00 ранку у місті працюватиме Штаб з ліквідації наслідків прильотів.

За словами чиновника, росіяни били по об'єкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений.

Найближчі 48 годин зберігається висока загроза додаткових ударів. Імовірна робота російських розвідувальних дронів,

– попередив міський голова.

Що відомо про ворожі атаки на Сумщину?