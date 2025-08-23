Ночью 23 августа в Конотопе раздались несколько сильных взрывов. Город находился под атакой "Шахедов", передает 24 Канал.
Что известно о последствиях удара по Конотопу?
Утром мэр Конотопа Антон Семенихин сообщил, что в городе было три прилета. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.
Есть не критичные повреждения жилых домов. С 8:00 утра в городе будет работать Штаб по ликвидации последствий прилетов.
По словам чиновника, россияне избивали по объекту инфраструктуры Конотопа, который и так уничтожен.
В ближайшие 48 часов сохраняется высокая угроза дополнительных ударов. Вероятна работа русских разведывательных дронов,
– предупредил городской голова.
Что известно о вражеских атаках на Сумщину?
- 20 августа российская армия массировано атаковала Ахтырскую общину Сумщины, попав в частный сектор. В результате обстрела произошли пожары, пострадали люди.
- В ночь на 18 августа оккупанты ударили по Сумскому государственному университету, разрушив один из корпусов.
- 15 августа в Сумах российский дрон "Молния" попал в центральный рынок, повлек пожар и повредив более 20 киосков, учебное заведение и три нежилых помещения.