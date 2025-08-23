Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы.
Смотрите также Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза удара
Что известно о российской атаке?
Местные телеграмм-каналы рассказали о взрывах в Самаровском районе Днепропетровской области около 23:40. В Воздушных Силах отметили, что российские захватчики обстреливают Украину ударными беспилотниками.
Несколько групп вражеских ударных БпЛА, которые двигались на Павлоград, изменили курс на Днепр,
– сообщили защитники.
По состоянию на 23:41 известно об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Воздушные Силы предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.