Что известно о российской атаке?

Местные телеграмм-каналы рассказали о взрывах в Самаровском районе Днепропетровской области около 23:40. В Воздушных Силах отметили, что российские захватчики обстреливают Украину ударными беспилотниками.

Несколько групп вражеских ударных БпЛА, которые двигались на Павлоград, изменили курс на Днепр,

– сообщили защитники.

По состоянию на 23:41 известно об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Воздушные Силы предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

