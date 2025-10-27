Взрыв прогремел в Чернигове
Взрыв вечером 27 октября прогремел в Чернигове. Сообщали о БпЛА с востока в направлении города.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Смотрите также Оккупанты снова запустили "Шахеды": куда движутся вражеские БпЛА
Что известно о взрыве в Чернигове вечером 27 октября?
Воздушная тревога в Черниговском районе начала раздаваться в 23:01.
Воздушные силы уже несколько раз предупреждали об опасности, в частности последний раз в 23:45.
Чернигов – БпЛА с востока в направлении города!
– писали там.
До того говорилось, что дроны направляются на Новгород-Северский.
Уже в 23:50 в Чернигове услышали взрыв.
После взрыва корреспонденты Общественного написали, что в Чернигове есть проблемы с мобильной связью.
Впоследствии начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский написал, что зафиксировано падение "Шахеда" в центральной части города. Последствия пока уточняют.
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.
Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!
Чтобы узнать об обстрелах Украины и их последствиях, читайте телеграм-канал 24 Канала.
Враг ударил по базе отдыха на Черниговщине
Начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов указал, что россияне попали тремя ударными дронами по гражданской инфраструктуре Новгород-Северского.
Враг в очередной раз нанес удар по гражданскому объекту, этот раз это база отдыха ООО "Чексил-Ярославная". Пострадала пожилая женщина. В результате попадания загорелся пожар,
– написал он.
Бойцы ГСЧС оперативно локализовали пожар.