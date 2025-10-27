Вибух пролунав у Чернігові, в центрі міста упав "Шахед"

Увечері 27 жовтня Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Через це гучно було у Чернігові.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух у Чернігові увечері 27 жовтня?

Повітряна тривога у Чернігівському районі почала лунати о 23:01.

Повітряні сили уже кілька разів попереджали про небезпеку, зокрема востаннє о 23:45.

Чернігів – БпЛА зі сходу у напрямку міста!

– писали там.

До того мовилося, що дрони прямують на Новгород-Сіверський.

Уже о 23:50 у Чернігові почули вибух.

Після вибуху кореспонденти Суспільного написали, що в Чернігові є проблеми з мобільним зв'язком.

Згодом начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський написав, що зафіксовано падіння "Шахеда" в центральній частині міста. Наслідки поки уточнюють.

Ворог ударив по базі відпочинку на Чернігівщині

Начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов указав, що росіяни поцілили трьома ударними дронами по цивільній інфраструктурі Новгород-Сіверського.

Ворог вчергове завдав удару по цивільному об'єкту, цього разу це база відпочинку ТОВ "Чексіл-Ярославна". Постраждала літня жінка. Внаслідок влучання зайнялася пожежа,

– написав він.

Бійці ДСНС оперативно локалізували пожежу.