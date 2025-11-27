Взрыв прогремел в Одесской области: россияне могли атаковать баллистикой

Вечером 27 ноября российские военные в очередной раз терроризируют украинские города. Звук взрыва услышали жители Одесской области.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Одесской области?

Жители Одесской области сообщили о звуке взрыва вечером в четверг, 27 ноября. Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказывали об угрозе.

Угроза применения баллистического вооружения с юга,

– написали защитники.

Воздушную тревогу в регионе объявили в 19:57. Уже в 20:19 сообщили об отбое угрозы.

Какие регионы Украины были под обстрелом в последнее время?