Взрыв прогремел в Одесской области: россияне могли атаковать баллистикой
- Вечером 27 ноября жители Одесской области услышали звук взрыва, что мог быть результатом атаки с использованием баллистического вооружения.
- Воздушную тревогу в регионе объявили в 19:57, а уже в 20:19 сообщили об отбое угрозы.
Вечером 27 ноября российские военные в очередной раз терроризируют украинские города. Звук взрыва услышали жители Одесской области.
Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Было попадание ракет и 10 ударных БпЛА: что известно об атаке 26 ноября и где еще есть угроза
Что известно о взрывах в Одесской области?
Жители Одесской области сообщили о звуке взрыва вечером в четверг, 27 ноября. Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказывали об угрозе.
Угроза применения баллистического вооружения с юга,
– написали защитники.
Воздушную тревогу в регионе объявили в 19:57. Уже в 20:19 сообщили об отбое угрозы.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Какие регионы Украины были под обстрелом в последнее время?
Напомним, что в ночь на 27 ноября Россия атаковала Украину 142 ударными БпЛА, из которых около 90 были "Шахедами".
Предварительно, силами ПВО сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Российские дроны также атаковали Одесскую область ночью. Около 00:33 в районе Черноморска слышали взрывы, после чего в 00:51 угроза исчезла.