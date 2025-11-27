27 листопада, 20:04
Вибух прогримів на Одещині: росіяни могли атакувати балістикою
Увечері 27 листопада російські військові вкотре тероризують українські міста. Звук вибуху почули жителі Одеської області.
Про це повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Було влучання ракет та 10 ударних БпЛА: що відомо про атаку 26 листопада та де ще є загроза
Що відомо про вибухи в Одеській області?
Жителі Одещини повідомили про звук вибуху ввечері в четвер, 27 листопада. Раніше у Повітряних силах ЗСУ розповідали про загрозу.
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня,
– написали захисники.