Вибух прогримів на Одещині: росіяни могли атакувати балістикою

Увечері 27 листопада російські військові вкотре тероризують українські міста. Звук вибуху почули жителі Одеської області.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Одеській області?

Жителі Одещини повідомили про звук вибуху ввечері в четвер, 27 листопада. Раніше у Повітряних силах ЗСУ розповідали про загрозу.

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня,

– написали захисники.