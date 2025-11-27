Про це пише 24 Канал з посиланням на моніторингові спільноти.

Дивіться також Над Україною літають ворожі дрони: для яких областей існує небезпека

Що відомо про вибухи на Одещині 27 листопада?

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:26. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух великих груп на Одещині в напрямку Чорноморська.

Небезпека для міста з Чорного моря оголошується з вечора. Дрони долетіли до Одеського району. По цілях працювали сили ППО.

Близько 00:33 в районі Чорноморська прогриміли вибухи. Монітори попереджали, що на місто рухалися щонайменше 18 ударних БпЛА.

О 00:51 небо над Чорноморськом знову стало чистим, ворожих дронів там не фіксувалося. Через хвилину в області відбили повітряну тривогу.