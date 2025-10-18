Утром в субботу, 18 октября, россияне совершили очередной обстрел Украины. Во время воздушной тревоги жители Сум услышали звук взрыва.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Что известно о взрыве в Сумах?

Жители Сум услышали звук взрыва около 12:20. В свою очередь, в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе.

Сумы – БПЛА в направлении города,

– написали защитники.

Мониторинговые ресурсы отметили, что атаковать город мог российский дрон "Италмас".

Российские обстрелы Украины: где еще было громко?