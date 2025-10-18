Взрыв прогремел в Сумах: оккупанты атакуют дронами
- В Сумах около 12:20 прогремел взрыв во время воздушной тревоги.
- Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки дронами, вероятно российским дроном "Италмас".
Утром в субботу, 18 октября, россияне совершили очередной обстрел Украины. Во время воздушной тревоги жители Сум услышали звук взрыва.
Что известно о взрыве в Сумах?
Жители Сум услышали звук взрыва около 12:20. В свою очередь, в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе.
Сумы – БПЛА в направлении города,
– написали защитники.
Мониторинговые ресурсы отметили, что атаковать город мог российский дрон "Италмас".
Российские обстрелы Украины: где еще было громко?
Напомним, что поздно вечером 17 октября в Киевской области было зафиксировано атаку вражеских дронов-камикадзе, на что реагировали силы ПВО.
Воздушную тревогу объявляли в нескольких районах, а жителей призвали оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Вечером также подвергся атаке Чугуевский район Харьковской области. Россия обстреляла регион дронами и управляемыми авиабомбами, прозвучало не менее 12 взрывов.