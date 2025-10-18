Укр Рус
Вибух прогримів у Сумах: окупанти атакують дронами
18 жовтня, 12:25
Вибух прогримів у Сумах: окупанти атакують дронами

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • У Сумах близько 12:20 пролунав вибух під час повітряної тривоги.
  • Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки дронами, ймовірно російським дроном "Італмас".

Уранці в суботу, 18 жовтня, росіяни здійснили черговий обстріл України. Під час повітряної тривоги жителі Сум почули звук вибуху.

Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про вибух у Сумах?

Жителі Сум почули звук вибуху близько 12:20. Своєю чергою, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу.

Суми – БпЛА у напрямку міста,
– написали захисники.

Моніторингові ресурси наголосили, що атакувати місто міг російський дрон "Італмас".

Російські обстріли України: де ще було гучно?

  • Нагадаємо, що пізно ввечері 17 жовтня в Київській області було зафіксовано атаку ворожих дронів-камікадзе, на що реагували сили ППО.

  • Повітряну тривогу оголошували у кількох районах, а мешканців закликали залишатись в укриттях та дотримуватись правил безпеки.

  • Увечері також зазнав атаки Чугуївський район Харківської області. Росія обстріляла регіон дронами та керованими авіабомбами, пролунало щонайменше 12 вибухів.