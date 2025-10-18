Вибух прогримів у Сумах: окупанти атакують дронами
- У Сумах близько 12:20 пролунав вибух під час повітряної тривоги.
- Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки дронами, ймовірно російським дроном "Італмас".
Уранці в суботу, 18 жовтня, росіяни здійснили черговий обстріл України. Під час повітряної тривоги жителі Сум почули звук вибуху.
Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
Що відомо про вибух у Сумах?
Жителі Сум почули звук вибуху близько 12:20. Своєю чергою, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу.
Суми – БпЛА у напрямку міста,
– написали захисники.
Моніторингові ресурси наголосили, що атакувати місто міг російський дрон "Італмас".
Російські обстріли України: де ще було гучно?
Нагадаємо, що пізно ввечері 17 жовтня в Київській області було зафіксовано атаку ворожих дронів-камікадзе, на що реагували сили ППО.
Повітряну тривогу оголошували у кількох районах, а мешканців закликали залишатись в укриттях та дотримуватись правил безпеки.
Увечері також зазнав атаки Чугуївський район Харківської області. Росія обстріляла регіон дронами та керованими авіабомбами, пролунало щонайменше 12 вибухів.