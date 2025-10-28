Укр Рус
28 октября, 20:34
Рассматриваются различные версии взрыва в многоэтажке Хмельницкого, – ОВА

София Рожик
Основные тезисы
  • В Хмельницком 28 октября произошел взрыв в жилой многоэтажке, рассматриваются различные версии произошедшего.
  • Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении требований пожарной или техногенной безопасности.

В Хмельницком 28 октября прогремел взрыв в жилой многоэтажке. Рассматриваются различные версии этого инцидента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление председателя Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина в эфире телемарафона.

Какие версии взрыва в многоэтажке Хмельницкого?

Ранее предполагали, что в многоэтажке мог взорваться бытовой газ.

Однако, есть и другие версии, в частности взрыв неизвестного предмета.

Предварительная информация от ГСЧС была, что это мог быть взрыв вызванный газом, но пока рассматриваются различные версии, в том числе по причине взрыва определенного взрывчатого предмета. Поэтому, до тех пор, пока не будет проведено окончательного разбора завала и не подтверждено эту информацию соответствующими службами и экспертами – мы ни одну из версий как основную не определяем,
– сообщил председатель ОВА.

Тем временем в полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности.

Что известно о взрыве?

  • Взрыв произошел около 15:00 по улице Тернопольской и задел несколько этажей жилой многоэтажки. Разрушены 9 квартир и повреждены еще 15.

  • О жертвах пока данных нет, но до сих пор под завалами ищут женщину 1973 года рождения, с которой нет связи. В то же время 5 человек травмировались, в частности 12-летний ребенок, у которого острая реакция на стресс.

  • Многие хмельничане восприняли взрыв как российскую атаку на город: они думали, что в городе объявили тревогу и, возможно, было попадание ракеты.