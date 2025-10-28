Рассматриваются различные версии взрыва в многоэтажке Хмельницкого, – ОВА

В Хмельницком 28 октября прогремел взрыв в жилой многоэтажке. Рассматриваются различные версии этого инцидента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление председателя Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина в эфире телемарафона.

Какие версии взрыва в многоэтажке Хмельницкого?

Ранее предполагали, что в многоэтажке мог взорваться бытовой газ.

Однако, есть и другие версии, в частности взрыв неизвестного предмета.

Предварительная информация от ГСЧС была, что это мог быть взрыв вызванный газом, но пока рассматриваются различные версии, в том числе по причине взрыва определенного взрывчатого предмета. Поэтому, до тех пор, пока не будет проведено окончательного разбора завала и не подтверждено эту информацию соответствующими службами и экспертами – мы ни одну из версий как основную не определяем,

– сообщил председатель ОВА.

Тем временем в полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности.

