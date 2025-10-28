Рассматриваются различные версии взрыва в многоэтажке Хмельницкого, – ОВА
- В Хмельницком 28 октября произошел взрыв в жилой многоэтажке, рассматриваются различные версии произошедшего.
- Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении требований пожарной или техногенной безопасности.
В Хмельницком 28 октября прогремел взрыв в жилой многоэтажке. Рассматриваются различные версии этого инцидента.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление председателя Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина в эфире телемарафона.
Какие версии взрыва в многоэтажке Хмельницкого?
Ранее предполагали, что в многоэтажке мог взорваться бытовой газ.
Однако, есть и другие версии, в частности взрыв неизвестного предмета.
Предварительная информация от ГСЧС была, что это мог быть взрыв вызванный газом, но пока рассматриваются различные версии, в том числе по причине взрыва определенного взрывчатого предмета. Поэтому, до тех пор, пока не будет проведено окончательного разбора завала и не подтверждено эту информацию соответствующими службами и экспертами – мы ни одну из версий как основную не определяем,
– сообщил председатель ОВА.
Тем временем в полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности.
Что известно о взрыве?
Взрыв произошел около 15:00 по улице Тернопольской и задел несколько этажей жилой многоэтажки. Разрушены 9 квартир и повреждены еще 15.
О жертвах пока данных нет, но до сих пор под завалами ищут женщину 1973 года рождения, с которой нет связи. В то же время 5 человек травмировались, в частности 12-летний ребенок, у которого острая реакция на стресс.
Многие хмельничане восприняли взрыв как российскую атаку на город: они думали, что в городе объявили тревогу и, возможно, было попадание ракеты.