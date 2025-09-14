В воскресенье, 14 сентября, Нежинский район в Черниговской области был под атакой вражеских БпЛА. В результате удара повреждена критическая инффраструктура.

Об этом стало известно из заявления мэра города Александра Кодолы, передает 24 Канал.

К теме Чрезвычайная ситуация на железной дороге в Киевской области: все, что известно на данный момент

Что известно о дроновой атаке в Нежине?

По словам городского головы Александра Кодолы, обломки одного из сбитых беспилотников упали в центре Нежина.

В комментарии Общественному, мэр города отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

В то же время в окрестностях Нежина зафиксировали попадание на двух предприятиях критической инфраструктуры. Из-за этого возникли пожары на местах атаки.

Впоследствии Кодола уточнил, что около 16:20 один из дронов попал в частное предприятие, которое занимается топливными материалами. БпЛА атаковал один резервуар с горючим, что повлекло возгорание.

Городской голова подчеркнул, что жертв нет, однако последствия атаки ликвидируют аварийные службы.

Какая ситуация в Черниговской области?