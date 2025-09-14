У неділю, 14 вересня, Ніжинський район Чернігівщини був під атакою ворожих БпЛА. Внаслідок удару пошкоджена критична інффраструктура.

Про таке стало відомо із заяви мера міста Олександра Кодоли, передає 24 Канал.

Що відомо про дронову атаку в Ніжині?

За словами міського голови Олександра Кодоли, уламки одного зі збитих безпілотників впали в центрі Ніжина.

У коментарі Суспільному, мер міста зазначив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Водночас на околицях Ніжина зафіксували влучання на двох підприємствах критичної інфраструктури. Через це виникли пожежі на місцях атаки.

Згодом Кодола уточнив, що близько 16:20 один із дронів влучив у приватне підприємство, яке займається паливними матеріалами. БпЛА атакував один резервуар з пальним, що спричинило загорання.

Міський голова підкреслив, що жертв немає, проте наслідки атаки ліквідовують аварійні служби.

Яка ситуація на Чернігівщині?