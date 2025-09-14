На околицях Ніжина дрони поцілили у два підприємства критичної інфраструктури
- На околицях Ніжина дрони влучили у два підприємства критичної інфраструктури, спричинивши пожежі.
- Атака не призвела до жертв, наслідки ліквідовують аварійні служби.
У неділю, 14 вересня, Ніжинський район Чернігівщини був під атакою ворожих БпЛА. Внаслідок удару пошкоджена критична інффраструктура.
Про таке стало відомо із заяви мера міста Олександра Кодоли, передає 24 Канал.
Що відомо про дронову атаку в Ніжині?
За словами міського голови Олександра Кодоли, уламки одного зі збитих безпілотників впали в центрі Ніжина.
У коментарі Суспільному, мер міста зазначив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Водночас на околицях Ніжина зафіксували влучання на двох підприємствах критичної інфраструктури. Через це виникли пожежі на місцях атаки.
Згодом Кодола уточнив, що близько 16:20 один із дронів влучив у приватне підприємство, яке займається паливними матеріалами. БпЛА атакував один резервуар з пальним, що спричинило загорання.
Міський голова підкреслив, що жертв немає, проте наслідки атаки ліквідовують аварійні служби.
Яка ситуація на Чернігівщині?
- За даними Держприкордонслужби, останнім часом спостерігається зростання інтенсивності обстрілів Чернігівщини. Російська армія активно застосовує авіацію та артилерію проти цивільної інфраструктури й оборонних позицій ЗСУ.
- Унаслідок ударів російських дронів по Новгород-Сіверській громаді 5 вересня пошкоджено критичну інфраструктуру.
- Крім того, 4 вересня ворог завдав удару по регіону, атакувавши гуманітарну місію з розмінування. За офіційними даними, є загиблі та поранені. Російське міноборони натомість заявило про нібито ураження українських "розрахунків БпЛА".
- На сусідній Сумщині ситуація відрізняється: російські війська продовжують використовувати невеликі піхотні групи для атак, однак їхня активність знизилася.