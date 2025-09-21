Под Львовом прогремел взрыв: что пишут в полиции
- В селе Зимняя Вода Львовского района произошел взрыв, но никто не пострадал.
- Повреждены окна жилых домов, автомобили и ограждения, обстоятельства происшествия расследуют правоохранители.
В воскресенье, 21 сентября, около 20:20 стало известно о взрыве, который произошел в селе Зимняя Вода Львовского района. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.
Смотрите также В Киевской области погибла женщина от взрыва неизвестного предмета: что говорят в полиции
Что в полиции говорят о взрыве в Зимней Воде?
Сообщение о взрыве в селе Зимняя Вода поступило на спецлинию "102" около 20:20 21 сентября.
В результате взрыва никто не пострадал. Повреждены окна жилых домов, автомобили и ограждения,
– отметили правоохранители.
Повреждения в результате взрыва / Фото Нацполиции
Сейчас на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники полиции Львовщины, а также оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.
Последние новости Львовщины: что известно?
К слову, после российского обстрела Украины 20 сентября на Львовщине в пруду обнаружили обломки ракеты Х-101 с боевой частью.
Также сообщали, что на Львовщине нашли 16-летнего Богдана Ганайлюка, который пропал без вести в день своего рождения, 18 сентября. Подростка нашли на территории заброшенного здания в городе Моршин. Он находился без сознания.
Парня госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи говорят, что он в тяжелом состоянии, а полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.