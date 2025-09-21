Під Львовом пролунав вибух: що пишуть у поліції
- У селі Зимна Вода Львівського району стався вибух, але ніхто не постраждав.
- Пошкоджено вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі, обставини події розслідують правоохоронці.
У неділю, 21 вересня, близько 20:20 стало відомо про вибух, що стався у селі Зимна Вода Львівського району. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області.
Дивіться також На Київщині загинула жінка від вибуху невідомого предмету: що кажуть у поліції
Що у поліції кажуть про вибух у Зимній Воді?
Повідомлення про вибух у селі Зимна Вода надійшло на спецлінію "102" близько 20:20 21 вересня.
Унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджені вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі,
– зауважили правоохоронці.
Пошкодження внаслідок вибуху / Фото Нацполіції
Наразі на місці події працюють спеціалісти-вибухотехніки поліції Львівщини, а також оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2.
Співробітники поліції встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.
Останні новини Львівщини: що відомо?
До слова, після російського обстрілу України 20 вересня на Львівщині у ставку виявили уламки ракети Х-101 з бойовою частиною.
Також повідомляли, що на Львівщині знайшли 16-річного Богдана Ганайлюка, який зник безвісти у день свого народження, 18 вересня. Підлітка знайшли на території закинутої будівлі у місті Моршин. Він перебував без свідомості.
Хлопця госпіталізували до медичного закладу. Лікарі кажуть, що він у важкому стані, а поліцейські встановлюють обставини події.