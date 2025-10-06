В Белгороде уже второй день раздаются взрывы. Предварительно, под ударом снова оказалась местная электроподстанция, в городе частично нет света.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы ASTRA, Supernova+ и "Пепел".

Что происходит в Белгороде со взрывами и светом?

После 13:10 жители Белгородской области сообщали, что в ряде районов региона пропал свет. Об отключении электроэнергии сообщали жители Ракитянского и Борисовского районов, а также Яковлевского округа.

Через 5 минут стало известно, что в самом Белгороде прозвучало по меньшей мере 4 взрыва. Над Харьковской горой люди видели дым, после этого там исчез свет.

В Белгороде 6 октября были взрывы и дым / Фото из телеграм-канала "Пепел" и ASTRA

Впоследствии стало известно, что под ударом снова была электроподстанция "Луч". По данным местных жителей, туда якобы летели ракеты.

На месте удара было много дыма. Источники телеграм-канала "Пепел" также писали, что, по предварительным данным, якобы погиб человек.

ТЭЦ "Луч" в Белгороде снова была под ударом / Фото из телеграм-канала "Пепел"

Местные жители писали, что ракеты попали в один из энергоблоков теплоэлектроцентрали "Луч", из-за чего он сильно пострадал. Были ли повреждения газовых турбин и другого оборудования внутри теплоэлектроцентрали – неизвестно.

На фото видно, что часть оборудования на электроподстанции была накрыта антидроновой сеткой. После повторного удара по ТЭЦ на улице Щорса перестали работать светофоры.



Электроподстанция "Луч" в Белгороде пострадала после атаки 6 октября / Фото из телеграм-канала "Пепел"

Интересно, что, кроме ракетной опасности, россияне также писали, что в Белгородской области летают неизвестные беспилотники. Часть белгородцев до сих пор сидит без электроэнергии.

Что видели белгородцы 6 октября во время взрывов: смотрите видео

Кстати, аналитик по нацбезопасности США и внешней политике, эксперт-международник Марк Тот предположил в эфире 24 Канала, что удары по российской нефтяной и энергетической инфраструктуре эффективнее санкций. Ведь такие атаки могут нести за собой как гуманитарные последствия, так и нарушать производство Россией боеприпасов и вооружения.

В Белгороде взрывы также были и 5 октября