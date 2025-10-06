У Бєлгороді вже другий день лунають вибухи. Попередньо, під ударом знову опинилася місцева електропідстанція, у місті частково немає світла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали ASTRA, Supernova+ та "Пепел".

До теми "Зима вже близько": чим для Кремля обернеться знеструмлення Бєлгородської області

Що відбувається у Бєлгороді з вибухами та світлом?

Після 13:10 жителі Бєлгородської області повідомляли, що в низці районів регіону зникло світло. Про відключення електроенергії повідомляли жителі Ракитянського та Борисівського районів, а також Яковлівського округу.

Через 5 хвилин стало відомо, що у самому Бєлгороді пролунало щонайменше 4 вибухи. Над Харківською горою люди бачили дим, після цього там зникло світло.

У Бєлгороді 6 жовтня були вибухи та дим / Фото з телеграм-каналу "Пепел" та ASTRA

Згодом стало відомо, що під ударом знову була електропідстанція "Луч". За даними місцевих жителів, туди буцімто летіли ракети.

На місці удару було багато диму. Джерела телеграм-каналу "Пепел" також писали, що, за попередніми даними, нібито загинула людина.

ТЕЦ "Луч" у Бєлгороді знову була під ударом / Фото з телеграм-каналу "Пепел"

Місцеві жителі писали, що ракети влучили в один з енергоблоків теплоелектроцентралі "Луч", через що він сильно постраждав. Чи були пошкодження газових турбін та іншого обладнання всередині теплоелектроцентралі – невідомо.

На фото видно, що частина обладнання на електропідстанції була накрита антидроновою сіткою. Після повторного удару по ТЕЦ на вулиці Щорса перестали працювати світлофори.



Електропідстанція "Луч" у Бєлгороді постраждала після атаки 6 жовтня / Фото з телеграм-каналу "Пепел"

Цікаво, що, окрім ракетної небезпеки, росіяни також писали про те, що в Бєлгородській області літають невідомі безпілотники. Частина бєлгородців досі сидить без електроенергії.

Що бачили бєлгородці 6 жовтня під час вибухів: дивіться відео

До речі, аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики, експерт-міжнародник Марк Тот припустив в етері 24 Каналу, що удари по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі ефективніші за санкції. Адже такі атаки можуть нести за собою як гуманітарні наслідки, так і порушувати виробництво Росією боєприпасів та озброєння.

У Бєлгороді вибухи також були й 5 жовтня