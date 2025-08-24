Дроны атаковали Белгородскую область: прозвучало не менее 5 взрывов
- В Белгородской области России прогремело не менее 5 взрывов, вызванных неизвестными беспилотниками.
- Губернатор области сообщил о повреждении нескольких частных домов в результате атаки.
- Минобороны России заявило о перехвате 57 беспилотников в разных регионах страны в тот же день.
Неизвестные беспилотники ударили по Белгородской области России. Местные жители сообщили о по меньшей мере 5 взрывах в небе.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Что известно о взрывах в Белгородской области?
Местные телеграмм-каналы сообщили о 5 взрывах в небе, которые услышали жители Старого Оскола в Белгородской области. Звуки услышали около 23:40, затем в 23:50 местные сообщили о громком взрыве в небе, а позже о еще четырех "хлопках".
Взрывы в Белгородской области: смотрите видео свидетелей
Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о последствиях обстрела. Он заверил, что в результате атаки поврежден, мол, ряд частных домов.
В министерстве обороны России заверили, что в период с 17:00 до 23:30 по московскому времени, мол, средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московской и Московской области. моря.
По словам россиян, область атаковали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Они якобы летали низко, а в нескольких районах, мол, задрожали окна в домах и сработали сигналки возле машин.
Обстрелы Белгородской области
К слову, украинские защитники уничтожили два моста в Белгородской области. Это лишило противника возможности использования переправы и усложнило логистику.
Днем 13 августа неизвестные дроны атаковали Белгород. По предварительным данным, вероятно была поражена вертолетная площадка.
Также в Белгороде было шумно 16 июля. Россияне жаловались на "хлопки".