В Горловке, вероятно, склад боеприпасов врага подвергся ракетному удару
- В Горловке Донецкой области, вероятно, беспилотники атаковали машиностроительный завод, который используют как базу для хранения и ремонта военной техники.
- Местный склад боеприпасов, вероятно, подвергся ракетному удару, что вызвало взрывы 22 сентября.
Днем 22 сентября в Донецкой области прогремели взрывы. Во временно оккупированной Горловке беспилотники, вероятно, атаковали машиностроительный завод.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+.
Что говорят об ударе по Горловке?
По данным мониторинговых ресурсов, днем 22 сентября Горловка Донецкой области подверглась ракетному удару.
Момент после удара по Горловке: смотрите видео свидетелей
Кроме ракетного удара, одновременно сообщали об атаке беспилотников на Горловку. Предположительно, поврежден машиностроительный завод.
Обратите внимание! Местный машиностроительный завод оккупанты используют как базу, где происходят хранение и ремонт военной техники. Также там организован склад с боеприпасами, которыми враг обстреливает позиции Сил обороны. Он подвергся атаке также в августе 2024 года.
В сети показали последствия атаки на Горловку: смотрите фото
Атака по объектам оккупантов: что известно?
Напомним, что в ночь на 22 сентября дроны атаковали 11 регионов России, в частности оккупированный Крым.
По данным минобороны России, обезврежено 114 беспилотников, которые атаковали 11 регионов, включая Крым.
В частности, дроны попали в тяговую подстанцию "Каневская" в станице Стародеревянковской, вызвав пожары и повреждения на Кубани.
Также в Крыму оккупационные власти заявили об ударах БпЛА по нескольким объектам на территории санатория "Форос".