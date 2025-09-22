Днем 22 сентября в Донецкой области прогремели взрывы. Во временно оккупированной Горловке беспилотники, вероятно, атаковали машиностроительный завод.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+.

Что говорят об ударе по Горловке?

По данным мониторинговых ресурсов, днем 22 сентября Горловка Донецкой области подверглась ракетному удару.

Момент после удара по Горловке: смотрите видео свидетелей

Кроме ракетного удара, одновременно сообщали об атаке беспилотников на Горловку. Предположительно, поврежден машиностроительный завод.

Обратите внимание! Местный машиностроительный завод оккупанты используют как базу, где происходят хранение и ремонт военной техники. Также там организован склад с боеприпасами, которыми враг обстреливает позиции Сил обороны. Он подвергся атаке также в августе 2024 года.

В сети показали последствия атаки на Горловку: смотрите фото

Атака по объектам оккупантов: что известно?