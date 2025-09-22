Удень 22 вересня на Донеччині пролунали вибухи. У тимчасово окупованій Горлівці безпілотники, ймовірно, атакували машинобудівний завод.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.

Що кажуть про удар по Горлівці?

За даними моніторингових ресурсів, удень 22 вересня Горлівка на Донеччині зазнала ракетного удару.

Момент після удару по Горлівці: дивіться відео свідків

Крім ракетного удару, водночас повідомляли про атаку безпілотників на Горлівку. Імовірно, пошкоджено машинобудівний завод.

Зверніть увагу! Місцевий машинобудівний завод окупанти використовують як базу, де відбуваються зберігання та ремонт військової техніки. Також там організовано склад з боєприпасами, якими ворог обстрілює позиції Сил оборони. Він зазнав атаки також у серпні 2024 року.

У мережі показали наслідки атаки на Горлівку: дивіться фото

Атака по об'єктах окупантів: що відомо?