За попередньою інформацією, міг опинитися місцевий машинобудівний завод. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та пропагандистські ресурси, інформує 24 Канал.

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В окупованій Горлівці прогриміли вибухи

В окупованому місті Горлівка Донецької області прогриміли потужні вибухи. У мережі пишуть, що пошкоджено дитячий садок у селищі машинобудівного заводу імені Кірова, що у центрально-міському районі. Пропагандистські ресурси, згідно зі своїми найкращими традиціями, вже встигли звинуватити у цьому українську сторону.

Внаслідок обстрілу селища машинобудівного заводу імені Кірова (Центрально-Міський район Горлівки) пошкоджено автобус маршруту №2.,

– зазначають місцеві телеграм-канали.

У мережі також показали кадри, на яких видно, як густий дим здіймається в небо. Відповідний момент вдалося зафіксувати очевидцям. "У Горлівці влучання у місце розташування російських окупантів", – написав український волонтер Сергій Стерненко.

Вибух у Горлівці: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

До слова, напередодні росіяни обстріляли Краматорськ. Відомо, що унаслідок обстрілу загинув один працівник об'єкта критичної інфраструктури. Є також поранені. Від ракетного удару будівлі об'єкта зазнали серйозних ушкоджень.