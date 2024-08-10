Атаку ворог здійснив вранці 10 серпня. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

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Унаслідок обстрілу є загиблий та поранені

Відомо, що унаслідок обстрілу загинув один працівник об'єкта критичної інфраструктури. Є також поранені.

Сьогодні зранку (10 серпня – 24 Канал) росіяни влучили ракетою по об'єкту критичної інфраструктури в місті. 1 працівник загинув, ще декілька отримали поранення,

– повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він також додав, що від ракетного удару будівлі об'єкта зазнали серйозних ушкоджень.

Наразі обсяги завданої шкоди встановлюються.

Додамо, що у п'ятницю, 9 серпня, росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині. Вони обстріляли місто зі ствольної артилерії.

Під удар потрапив супермаркет та відділення "Нової пошти". Попередньо відомо про щонайменше 14 загиблих та 43 постраждалих.