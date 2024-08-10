Глава Донецької обласної військової адміністрації зазначив, що відповідне розпорядження він підписав сьогодні на виконання директиви командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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Які будуть зміни у комендантській годині у Донецькій області

Вадим Філашкін наголосив, що залежно від відстані до фронту, на територіях Донецької області будуть діяти два графіки комендантської години:

у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, – з 21:00 до 05:00;

у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, – з 17:00 до 09:00.

Довгу комендантську годину встановили у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.

Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині, дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей. Але найкращий вихід – евакуюватися до більш безпечних регіонів України!

– написав глава ОВА.

Повний список населених пунктів із довгою комендантською годиною Філашкін надав за цим посиланням.