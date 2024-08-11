Російські загарбники напередодні, 10 серпня, ракетою влучили в об'єкт критичної інфраструктури, серйозно пошкодивши його, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку ворога по Краматорську

Краматорська міська рада заявила, що місто знов зазнало ворожого обстрілу.

Є постраждалі та руйнування. Працюють всі відповідні служби над ліквідацією,

– заявила місцева влада.

У Донецькій ОВА розповіли, що росіяни другий ранок поспіль атакують Краматорськ. Вночі проти 11 серпня вороги знову вдарили по інфраструктурному об'єкту.

Вадим Філашкін пояснив, що станом на ранок 11 серпня відомо про 4 поранених. Зокрема:

1 людина у важкому стані – її оперують,

2 зазнали легких поранень – їм надали необхідну медичну допомогу,

ще 1 людина – не потребує допомоги.

У обласній військові адміністрації уточнили, що остаточні дані про руйнування та кількість поранених ще встановлюють.