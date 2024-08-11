Российские захватчики накануне, 10 августа, ракетой попали в объект критической инфраструктуры, серьезно повредив его, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке врага по Краматорску
Краматорский городской совет заявил, что город вновь подвергся вражескому обстрелу.
Есть пострадавшие и разрушения. Работают все соответствующие службы над ликвидацией,
– заявили местные власти.
У Донецкой ОВА рассказали, что россияне второе утро подряд атакуют Краматорск. В ночь на 11 августа враги снова ударили по инфраструктурному объекту.
Вадим Филашкин объяснил, что по состоянию на утро 11 августа известно о 4 раненых. В частности:
- 1 человек в тяжелом состоянии – его оперируют,
- 2 получили легкие ранения – им оказали необходимую медицинскую помощь,
- еще 1 человек – не нуждается в помощи.
В областной военные администрации уточнили, что окончательные данные о разрушениях и количество раненых еще устанавливают.