Россияне запустили по детсаду 3 БПЛА: детали циничной атаки Харькова

Оккупанты совершили очередное циничное преступление. Во время обстрела Харькова они направили беспилотники по детскому саду, более полусотни детей эвакуировали из горящего здания.

К счастью, воспитатели успели перевести детей в укрытие, именно это спасло их от гибели. Но, как рассказала ведущая 24 Канала Анна Черненко, здание очень серьезно пострадало, уничтожены учебные кабинеты.

Дети чудом спаслись

В здание детского сада было сразу несколько прямых попаданий. Всего во время воздушной тревоги над Харьковом кружило около десятка беспилотников, три из них россияне направили по детскому саду.

Сейчас в больницах находятся шесть человек, к сожалению, один человек погиб. Это 40-летний коммунальщик, который вместе с командой убирали улицу. Они стояли в нескольких метрах от здания, куда было попадание.

К сожалению, также ранены еще 4 наших коммунальщика. Кроме этого пострадали гражданские люди. Кто-то был в машине возле этого здания... Коммунальщики шли с дуйками убирать листья, а тут такой ужас,

– рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Несколько человек в тяжелом состоянии в реанимации. Одна из женщин пережила травматическую ампутацию, у другой – серьезные ожоги более 20% тела.

Чем били по Харькову?

По предварительным данным, враг направил по городу дроны "Герань". Но эксперты исследуют информацию и устанавливают все факты.

"Это могли быть ударные БПЛА типа "Герань-2" с реактивными двигателями. Но после осмотра места происшествия, изъятия обломков – мы сможем точно ответить на этот вопрос. Если он подтвердится, то это будет первый случай применения таких ударных БПЛА по городу", – отметил руководитель Харьковской облпрокуратуры Амил Омаров.

Стоит заметить, что беспилотники с реактивными двигателями россияне использовали по области, ими били по Лозовой, но по Харькову ударов еще не фиксировали.

Раненых могло быть значительно больше

В садике полностью уничтожен второй этаж. В общем удар пришелся по старому кварталу Харькова. Здесь очень плотная застройка, работают много людей, поэтому жертв могло быть значительно больше.

Выгорели машины, которые стояли рядом, около 10 зданий серьезно повреждены. Коммунальные службы подсчитывают убытки,

– добавила Анна Черненко.

Относительно работы садика, то он был частный. Разрешения на его работу будут проверять, но в Харькове действительно работает очень много частных дошкольных учреждений. Впрочем городские власти отмечают недостаток подземных садов и школ, которые гарантируют большую безопасность.

К счастью, в саду было укрытие. Именно там дети пережили страшные минуты, когда здание бомбили россияне. У малышей серьезный испуг, не менее напуганы их родители. Всех детей уже осмотрели медики, они в удовлетворительном состоянии.

