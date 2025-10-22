Подробнее о последствиях циничного удара России сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Смотрите также Россия атаковала Бровары: дрон попал в частный дом, вспыхнул пожар
Какие последствия атаки России на детсад?
Утром 22 октября в Харькове прогремела серия взрывов. По информации Игоря Терехова, вражеские беспилотники прицельно ударили по частному детскому саду в Холодногорском районе.
Сейчас на месте работают спасатели по второму этажу, потому что он полностью сложился. Продолжается пожар и спасательная операция,
– рассказал Терехов.
Всех детей эвакуировали в подвальное помещение садика. Они не пострадали.
К сожалению, известно о 7 травмированных и жертва. Среди раненых пятеро – работники коммунальных служб, которые работали рядом.
Повреждено также офисное помещение рядом и четыре жилых дома.
Последствия циничного удара по Харькову / Фото ГСЧС, МВД Украины
Российские пропагандисты после атаки распространяли фейки, якобы удар произошел из-за работы украинской ПВО. В Центре противодействия дезинформации отметили, что это очередная попытка снять ответственность с армии России.
Последние обстрелы Украины: что известно?
Ночью 22 октября Россия массированно ударила по Украине. В результате российского обстрела Киева погибли люди. В Днепровском районе пожар несколько этажей жилого дома.
В целом террористы атаковали 10 областей Украины. Поражены энергообъекты и жилые дома.
В Киевской области во время обстрела погибли шестимесячный младенец, двенадцатилетняя девочка, молодая женщина и мужчина.