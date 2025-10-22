Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Броваров Игоря Сапожко.
Какие последствия атаки на Бровары?
В результате падения обломков воздушной цели в Броварах Киевской области произошло возгорание частного жилого дома по улице Киевской. Пожар оперативно локализован.
В доме находилась пожилая женщина 1941 года рождения. Пострадавшая в шоковом состоянии госпитализирована в ББКЛ. Сейчас угрозы для жизни нет, ее состояние контролируется.
Обломки "Шахеда" в Броварах / Фото Сапожко
В полиции Киевской области отметили, что в результате обстрела в Броварском районе поврежден частный дом, помещение автомобильной станции и транспортное средство. На Обуховщине телесные повреждения получил 49-летний мужчина, он госпитализирован. Также поврежден частный дом.
Последствия вражеского террора Киевщины: смотрите фото Нацполиции
По данным Киевской ОГА, в результате атаки произошло возгорание двух частных домов в Броварском районе и поврежден фасад помещения АЗС.
Что известно о комбинированном обстреле Украины?
В ночь на 22 октября российские военные атаковали баллистикой и дронами 10 областей Украины. Под ударами оказались энергообъекты и жилые дома.
Президент Украины объяснил, что под прицелом оказались Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.
В частности, известно о по меньшей мере 20 пострадавших в результате атаки врага на Киев.