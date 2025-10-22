Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.

Дивіться також Через ворожу атаку ввели аварійні та екстрені відключення: яка ситуація зі світлом в Україні

Які наслідки атаки на Бровари?

Унаслідок падіння уламків повітряної цілі в Броварах на Київщині сталося загоряння приватного житлового будинку по вулиці Київській. Пожежу оперативно локалізовано.

В будинку перебувала літня жінка 1941 року народження. Постраждалу в шоковому стані госпіталізовано до ББКЛ. Наразі загрози для життя немає, її стан контрольований.

Уламки "Шахеда" в Броварах / Фото Сапожка

У поліції Київщини наголосили, що внаслідок обстрілу у Броварському районі пошкоджено приватний будинок, приміщення автомобільної станції та транспортний засіб. На Обухівщині тілесних ушкоджень зазнав 49-річний чоловік, його госпіталізовано. Також пошкоджено приватний будинок.

Наслідки ворожого терору Київщини: дивіться фото Нацполіції

За даними Київської ОВА, унаслідок атаки сталося загоряння двох приватних будинків у Броварському районі та пошкоджено фасад приміщення АЗС.

Що відомо про комбінований обстріл України?