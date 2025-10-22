Росіяни запустили по дитсадку 3 БпЛА: деталі цинічної атаки по Харкову

Окупанти здійснили черговий цинічний злочин. Під час обстрілу Харкова вони спрямували безпілотники по дитячому садку, понад пів сотні дітей евакуювали з палаючої будівлі.

На щастя, вихователі встигли перевести дітей в укриття, саме це врятувало їх від загибелі. Але, як розповіла ведуча 24 Каналу Анна Черненко, будівля дуже серйозно постраждала, знищені навчальні кабінети.

До теми Другий поверх повністю склався, триває пожежа, – Терехов про удар по дитсадку в Харкові

Діти дивом врятувалися

У будівлю дитячого садка було одразу кілька прямих влучань. Загалом під час повітряної тривоги над Харковом кружляло близько десятка безпілотників, три з них росіяни спрямували по дитячому садочку.

Зараз у лікарнях перебувають шестеро людей, на жаль, один чоловік загинув. Це 40-річний комунальник, який разом з командою прибирали вулицю. Вони стояли за кілька метрів від будівлі, куди було влучання.

На жаль, також поранені ще 4 наших комунальники. Крім цього постраждали цивільні люди. Хтось був в автівці біля цієї будівлі… Комунальники йшли з дуйками прибирати листя, а тут такий жах,

– розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

Кілька людей у важкому стані у реанімації. Одна із жінок пережила травматичну ампутацію, в іншої – серйозні опіки понад 20% тіла.

Чим били по Харкову?

За попередніми даними, ворог спрямував по місту дрони "Герань". Але експерти досліджують інформацію та встановлюють всі факти.

"Це могли бути ударні БпЛА типу "Герань-2" з реактивними двигунами. Але після огляду місця події, вилучення уламків – ми зможемо точно відповісти на це питання. Якщо воно підтвердиться, то це буде перший випадок застосування таких ударних БпЛА по місту", – зазначив керівник Харківської облпрокуратури Аміл Омаров.

Варто зауважити, що безпілотники з реактивними двигунами росіяни використовували по області, ними били по Лозовій, але по Харкову ударів ще не фіксували.

Поранених могло бути значно більше

У садочку повністю знищено другий поверх. Загалом удар припав по старому кварталу Харкова. Тут дуже щільна забудова, працюють багато людей, тому жертв могло бути значно більше.

Вигоріли автівки, які стояли поруч, близько 10 будівель серйозно пошкоджені. Комунальні служби підраховують збитки,

– додала Анна Черненко.

Щодо роботи садочка, то він був приватний. Дозволи на його роботу перевірятимуть, але у Харкові справді працює дуже багато приватних дошкільних закладів. Втім міська влада наголошує на нестачі підземних садочків і шкіл, які гарантують більшу безпеку.

На щастя, у садочку було укриття. Саме там діти пережили страшні хвилини, коли будівлю бомбили росіяни. У малюків серйозний переляк, не менш злякані їхні батьки. Усіх дітей уже оглянули медики, вони в задовільному стані.

Ворог атакує Харків кілька днів поспіль