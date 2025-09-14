Взрывы на Киевщине повредили инфраструктуру Укрзализныци: есть изменения в движении поездов
- Из-за взрывов на Киевщине повреждена инфраструктура Укрзализныци, что привело к изменениям в маршрутах поездов.
- Поезда разных направлений, в частности козятинского и бердичевского, перенаправлены через Коростень, а фастовское направление – через Мироновку и Триполье-Днепровское.
Ряд маршрутов поездов пришлось изменить из-за повреждения инфраструктуры в Киевской области. Все произошло после взрывов, которые среди ночи прогремели в регионе.
Об этом информирует Укрзализныця в социальных сетях. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Этой же ночью Вблизи Харькова прогремели взрывы
Как изменился график движения поездов Укрзализныци?
Укрзализныця сообщила, что из-за чрезвычайной ситуации с повреждением инфраструктуры возле Киева пришлось изменить график движения ряда поездов, которые ездят через Боярку Киевской области. Временно они будут следовать иначе. Это важно, чтобы позаботиться о безопасности пассажиров и поездных и локомотивных бригад.
Чуть позже железнодорожники уточнили, что поезда козятинского и бердичевского направлений поедут через Коростень, а фастовского – в объезд через Мироновку и Триполье-Днепровское.
При этом поезд №23 Киев – Хелм едет через Коростень с задержкой. А пассажиров из Бердичева заберет поезд №31 с последующей пересадкой.
Иначе поедут и поезд №139 Киев – Каменец-Подольский, поезд №141/143 Сумы, Чернигов – Рахов, и поезд №21/103 Краматорск, Харьков – Львов.
Обратите внимание: пригородные поезда с остановками Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка, Боярка также будут курсировать с измененным графиком.
Что произошло на Киевщине ночью 14 сентября?
- В Киевской ОГА сообщили, что взрывы, которые слышали жители области среди ночи с 13 на 14 сентября, не связаны с воздушной атакой врага. В воздухе над областью вражеских воздушных целей не фиксировали, воздушную тревогу не объявляли.
- Однако что-то таки произошло, поскольку власти уточнили, что "на месте происшествия работают оперативные службы" и "проводятся все необходимые действия". СМИ при этом уже якобы выяснили, что на железной дороге взорвались боеприпасы.