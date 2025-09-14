Ряд маршрутов поездов пришлось изменить из-за повреждения инфраструктуры в Киевской области. Все произошло после взрывов, которые среди ночи прогремели в регионе.

Об этом информирует Укрзализныця в социальных сетях. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Этой же ночью Вблизи Харькова прогремели взрывы

Как изменился график движения поездов Укрзализныци?

Укрзализныця сообщила, что из-за чрезвычайной ситуации с повреждением инфраструктуры возле Киева пришлось изменить график движения ряда поездов, которые ездят через Боярку Киевской области. Временно они будут следовать иначе. Это важно, чтобы позаботиться о безопасности пассажиров и поездных и локомотивных бригад.

Чуть позже железнодорожники уточнили, что поезда козятинского и бердичевского направлений поедут через Коростень, а фастовского – в объезд через Мироновку и Триполье-Днепровское.

При этом поезд №23 Киев – Хелм едет через Коростень с задержкой. А пассажиров из Бердичева заберет поезд №31 с последующей пересадкой.

Иначе поедут и поезд №139 Киев – Каменец-Подольский, поезд №141/143 Сумы, Чернигов – Рахов, и поезд №21/103 Краматорск, Харьков – Львов.

Обратите внимание: пригородные поезда с остановками Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка, Боярка также будут курсировать с измененным графиком.

Что произошло на Киевщине ночью 14 сентября?