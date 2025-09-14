Об этом сообщили в Суспільному. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Взрывы в Харькове ночью 14 сентября: что известно?
Воздушную тревогу в разных районах Харьковской области неоднократно объявляли в течение ночи 14 сентября из-за различных воздушных угроз. В самом Харькове ее объявили в 02:46.
Воздушные силы сообщили о группе ударных БпЛА врага в регионе. Мониторинговые сообщества отметили, что их не менее 3 возле Харькова. И вот в 03:15 и 03:20 от СМИ поступила информация о взрывах, их услышали в западных пригородах.
Какие еще чрезвычайные происшествия произошли ночью с 13 на 14 сентября?
- Около 23:30 в Киевской области начали раздаваться взрывы. Несколько позже в КОВА сообщили, что они не связаны с атаками врага, но что-то таки произошло – потому что на месте работают все оперативные службы.
- По данным СМИ, это взорвались боеприпасы на железной дороге. В то же время Укрзализныця проинформировала об изменениях в расписании некоторых поездов после чрезвычайной ситуации под Киевом.