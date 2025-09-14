Про це повідомили у Суспільному. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Вибухи у Харкові вночі 14 вересня: що відомо?

Повітряну тривогу у різних районах Харківської області неодноразово оголошували упродовж ночі 14 вересня через різні повітряні загрози. У самому Харкові її оголосили о 02:46.

Повітряні сили повідомили про групу ударних БпЛА ворога у регіоні. Моніторингові спільноти зазначили, що їх щонайменше 3 біля Харкова. І от о 03:15 та 03:20 від ЗМІ надійшла інформація про вибухи, їх почули у західних передмістях.

Важливо: оперативно про тривоги, загрози від ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.

