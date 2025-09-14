Низку маршрутів потягів довелося змінити через пошкодження інфраструктури у Київській області. Все сталося після вибухів, які серед ночі пролунали у регіоні.

Про це інформує Укрзалізниця у соціальних мережах. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Цієї ж ночі Поблизу Харкова пролунали вибухи

Як змінився графік руху потягів Укрзалізниці?

Укрзалізниця повідомила, що через надзвичайну ситуацію з пошкодженням інфраструктури біля Києва довелося змінити графік руху низки потягів, які їздять через Боярку Київської області. Тимчасово вони будуть прямувати інакше. Це важливо, щоб подбати про безпеку пасажирів та поїзних і локомотивних бригад.

Трохи згодом залізничники уточнили, що поїзди козятинського та бердичівського напрямків поїдуть через Коростень, а фастівського – в об'їзд через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.

При цьому поїзд №23 Київ – Хелм їде через Коростень із затримкою. А пасажирів із Бердичева забере поїзд №31 з подальшою пересадкою.

Інакше поїдуть й поїзд №139 Київ – Кам’янець-Подільський, поїзд №141/143 Суми, Чернігів – Рахів, та поїзд №21/103 Краматорськ, Харків – Львів.

Зверніть увагу: приміські поїзди з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка також курсуватимуть зі зміненим графіком.

Що сталося на Київщині уночі 14 вересня?