Вибухи на Київщині пошкодили інфраструктуру Укрзалізниці: є зміни у русі поїздів
- Через вибухи на Київщині пошкоджено інфраструктуру Укрзалізниці, що призвело до змін у маршрутах потягів.
- Поїзди різних напрямків, зокрема козятинського та бердичівського, перенаправлені через Коростень, а фастівський напрямок – через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.
Низку маршрутів потягів довелося змінити через пошкодження інфраструктури у Київській області. Все сталося після вибухів, які серед ночі пролунали у регіоні.
Про це інформує Укрзалізниця у соціальних мережах. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Цієї ж ночі Поблизу Харкова пролунали вибухи
Як змінився графік руху потягів Укрзалізниці?
Укрзалізниця повідомила, що через надзвичайну ситуацію з пошкодженням інфраструктури біля Києва довелося змінити графік руху низки потягів, які їздять через Боярку Київської області. Тимчасово вони будуть прямувати інакше. Це важливо, щоб подбати про безпеку пасажирів та поїзних і локомотивних бригад.
Трохи згодом залізничники уточнили, що поїзди козятинського та бердичівського напрямків поїдуть через Коростень, а фастівського – в об'їзд через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.
При цьому поїзд №23 Київ – Хелм їде через Коростень із затримкою. А пасажирів із Бердичева забере поїзд №31 з подальшою пересадкою.
Інакше поїдуть й поїзд №139 Київ – Кам’янець-Подільський, поїзд №141/143 Суми, Чернігів – Рахів, та поїзд №21/103 Краматорськ, Харків – Львів.
Зверніть увагу: приміські поїзди з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка також курсуватимуть зі зміненим графіком.
Що сталося на Київщині уночі 14 вересня?
- У Київській ОВА повідомили, що вибухи, які чули жителі області серед ночі з 13 на 14 вересня, не пов'язані з повітряною атакою ворога. У повітрі над областю ворожих повітряних цілей не фіксували, повітряну тривогу не оголошували.
- А проте щось таки сталося, оскільки влада уточнила, що "на місці події працюють оперативні служби" та "проводяться всі необхідні дії". ЗМІ при цьому вже нібито з'ясували, що на залізниці вибухнули боєприпаси.