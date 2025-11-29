Россияне вколотили по центральному рынку Краматорска: вспыхнул масштабный пожар

Краматорск снова страдает от вражеских ракет. В результате очередного удара пострадал центральный рынок города.

Обстрел нанес значительные разрушения гражданским объектам. Об этом сообщили в Краматорском городском совете, пишет 24 Канал.

Что известно об ударе по Краматорску?

Российские войска 29 ноября 0 16:43 два раза ударили по Краматорску. В результате ударов вспыхнул масштабный пожар на центральном рынке города. Сейчас устанавливаются точные масштабы ущерба.

По предварительной информации, во время обстрела пострадала женщина 1989 года рождения. Сейчас ее состояние оценивают как средней тяжести – медики оказывают амбулаторную помощь без госпитализации.

Известно, что в соседних многоэтажных домах повреждены окна. На месте событий работают специалисты для ликвидации последствий вражеской атаки.

Пожар на центральном рынке Краматорска: смотрите видео

Какие еще города пострадали от вражеских обстрелов?