Россияне вколотили по центральному рынку Краматорска: вспыхнул масштабный пожар
- Российские войска нанесли два удара по Краматорску, в результате которых вспыхнул масштабный пожар на центральном рынке.
- Пострадала женщина 1989 года рождения, ее состояние оценивают как средней тяжести, а в соседних домах повреждены окна.
Краматорск снова страдает от вражеских ракет. В результате очередного удара пострадал центральный рынок города.
Обстрел нанес значительные разрушения гражданским объектам. Об этом сообщили в Краматорском городском совете, пишет 24 Канал.
Что известно об ударе по Краматорску?
Российские войска 29 ноября 0 16:43 два раза ударили по Краматорску. В результате ударов вспыхнул масштабный пожар на центральном рынке города. Сейчас устанавливаются точные масштабы ущерба.
По предварительной информации, во время обстрела пострадала женщина 1989 года рождения. Сейчас ее состояние оценивают как средней тяжести – медики оказывают амбулаторную помощь без госпитализации.
Известно, что в соседних многоэтажных домах повреждены окна. На месте событий работают специалисты для ликвидации последствий вражеской атаки.
Пожар на центральном рынке Краматорска: смотрите видео
Какие еще города пострадали от вражеских обстрелов?
29 ноября под вечер в 19:08 в Одессе прогремел взрыв. До этого в 19:03 в области была объявлена воздушная тревога. По предварительной информации, враг выпустил на город 1 баллистическую ракету типа "Искандер-М" из Крыма.
В ночь на 29 ноября Россия ударила дронами, баллистикой и крылатыми ракетами по Киеву и Киевской области. Пострадали жилые дома и энергетика. Известно о 38 пострадавших и двух погибших.
Россияне полностью разрушили школу на Днепропетровщине. Враг бил по учебному заведению КАБом.