Росіяни вгатили по центральному ринку Краматорська: спалахнула масштабна пожежа

Краматорськ знову потерпає від ворожих ракет. Внаслідок чергового удару постраждав центральний ринок міста.

Обстріл завдав значних руйнувань цивільним об'єктам. Про це повідомили у Краматорській міській раді, пише 24 Канал.

Що відомо про удар по Краматорську?

Російські війська 29 листопада 0 16:43 два рази вгатили по Краматорську. Внаслідок ударів спалахнула масштабна пожежа на центральному ринку міста. Наразі встановлюються точні масштаби збитків.

За попередньою інформацією, під час обстрілу постраждала жінка 1989 року народження. Зараз її стан оцінюють як середньої тяжкості – медики надають амбулаторну допомогу без госпіталізації.

Відомо, що у сусідніх багатоповерхових будинках пошкоджено вікна. На місці подій працюють фахівці для ліквідації наслідків ворожої атаки.

Пожежа на центральному ринку Краматорська: дивіться відео

Які ще міста постраждали від ворожих обстрілів?