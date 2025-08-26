Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Крыму – взрывы: в Джанкое мог быть прилет по нефтебазе, а в Красногвардейском – подстанции
26 августа, 10:17
2

В Крыму – взрывы: в Джанкое мог быть прилет по нефтебазе, а в Красногвардейском – подстанции

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Утром 26 августа в Крыму слышали взрывы.
  • Громко было в Джанкое, где могло произойти попадание в нефтебазу.
  • Также сообщается о прилете в подстанцию железной дороги в Красногвардейском.

Утром 26 августа в оккупированном Крыму слышали взрывы. Неспокойно, в частности, было в Джанкое.

Там местные жители сообщали, что российская РЭБ приземлила БПЛА в центре города. Поднимается дым, на место происшествия уже поехали пожарные, скорая помощь, а также российские силовики, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".

Смотрите также Россия глушит интернет из-за атак дронов: будет ли бунт в Крыму после массовых блэкаутов

Что известно о взрывах в Джанкое?

Подписчики канала говорят о том, что в Джанкое, вероятно, есть попадание в нефтебазу возле железнодорожной станции.

Отмечается, что также прилет был в соседнем поселке Красногвардейское, расположенном в 26 километрах от Джанкоя. Там, предварительно, произошло попадание в подстанцию железнодорожной станции "Урожайная".

Также известно, что в Красногвардейском районе без света остались 13 населенных пунктов. Электроснабжение обещают восстановить в течение 3 часов.

Дым после прилета в Красногвардейском / Фото "Крымский ветер"

Между тем в российском минобороны сообщили об уничтожении 7 беспилотников над оккупированным Крымом.

Что известно о последних взрывах в Крыму?

  • В Севастополе в ночь с 20 на 21 августа были взрывы и пожары. Силами и средствами ВМС был уничтожен пункт базирования БпЛА "Форпост" на аэродроме "Херсонес" в Севастополе.
  • В ночь на 21 августа был уничтожен поезд россиян с горюче-смазочными материалами в Джанкое.
  • В ночь на 4 августа украинские беспилотники атаковали военный аэродром Саки, уничтожив самолет Су-30СМ и повредив другие самолеты.