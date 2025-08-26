Утром 26 августа в оккупированном Крыму слышали взрывы. Неспокойно, в частности, было в Джанкое.

Там местные жители сообщали, что российская РЭБ приземлила БПЛА в центре города. Поднимается дым, на место происшествия уже поехали пожарные, скорая помощь, а также российские силовики, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".

Смотрите также Россия глушит интернет из-за атак дронов: будет ли бунт в Крыму после массовых блэкаутов

Что известно о взрывах в Джанкое?

Подписчики канала говорят о том, что в Джанкое, вероятно, есть попадание в нефтебазу возле железнодорожной станции.

Отмечается, что также прилет был в соседнем поселке Красногвардейское, расположенном в 26 километрах от Джанкоя. Там, предварительно, произошло попадание в подстанцию железнодорожной станции "Урожайная".

Также известно, что в Красногвардейском районе без света остались 13 населенных пунктов. Электроснабжение обещают восстановить в течение 3 часов.

Дым после прилета в Красногвардейском / Фото "Крымский ветер"

Между тем в российском минобороны сообщили об уничтожении 7 беспилотников над оккупированным Крымом.

Что известно о последних взрывах в Крыму?